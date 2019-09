A fuoco un annesso adibito a rimessa per attrezzi agricoli

cronaca

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Orvieto per spegnere l'incendio verificatosi nel tardo pomeriggio di lunedì 16 settembre nei pressi di Sferracavallo. Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato un annesso adibito a rimessa per attrezzi agricoli ai piedi della Rupe. La tempestività dell'intervento degli uomini del 115 ha consentito che l'incendio non si propagasse ulteriormente.

Foto di repertorio