Incidente sull'A1 tra due auto, ferita una giovane

Ancora un incidente stradale lungo l'Autostrada del Sole. Intorno alle 9 di domenica 25 agosto all'altezza del chilometro 457, in direzione Sud, a circa sei chilometri dal casello di Orvieto, sono rimaste coinvolte in un sinistro due autovetture. Ancora in corso d'accertamento le cause e la dinamica. Due, i feriti apparentemente non gravi. Una ragazza, in particolare, è stata trasportata al Pronto Soccorso. Il traffico ha subito temporanei rallentamenti per consentire i rilievi da parte degli agenti della Polizia Stradale e la rimozione dei veicoli incidentati, tra cui un'Opel Corsa. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Orvieto.