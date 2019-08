Settimana di controlli per la Polfer nelle stazioni e a bordo dei treni

cronaca

1305 persone identificate, 50 treni scortati, 19 pattuglie automontate, 1947 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 12 servizi antiborseggio in abito civile, 7 persone denunciate a piede libero. Questo il bilancio dell’attività posta in essere dagli uomini della Polizia di Stato effettivi al Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona nel corso della settimana appena trascorsa, che, considerata la festività di Ferragosto, caratterizza l’apice della stagione estiva. In particolare, lunedì 12 agosto la Polfer di Pescara denunciava un cittadino Italiano per il furto di uno zaino contenente denaro ed effetti personali, perpetrato ai danni di un viaggiatore. Sia il bagaglio che il contenuto sono stati recuperati dagli agenti e subito restituiti al legittimo proprietario.