"Basta incendi sul territorio. Chi ha sospetti, segnali senza indugio"

cronaca

Ancora incendi sul territorio. Due quelli che nella giornata di mercoledì 24 luglio hanno interessato la zona di Poggio Selvarella, nel Comune di Guardea. Dall'Amministrazione Comunale giungono i ringrazimenti per il tempestivo intervento di Vigili del Fuoco, Protezione Civile di Ovieto e Guardea, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia Municipale, Gruppo Volontari Antincendio del Comune di Montecchio e tutti i cittadini che si sono dati da fare per contenere i danni.

"Non si può sottacere l'importanza - affermano dal gruppo di maggioranza - che il responsabile di questo scempio ambientale, che oramai da giorni imperversa a Guardea, al più presto venga assicurato alla giustizia. E' un accorato invito a tutti i cittadini a segnalare senza indugio qualsiasi sospetto e alla Forze dell'Ordine ad adoperarsi, fino in fondo, affinché situazioni del genere non abbiamo mai più a ripetersi".