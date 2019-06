Chiazza d'olio sull'A1, sei auto in testacoda

cronaca

Sei auto in testacoda sul tratto orvietano dell'Autostrada del Sole nella tarda mattinata di domenica 16 giugno a causa di un'ampia chiazza d'olio persa da un'autocisterna in transito. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Orvieto. Una donna, a bordo di un'auto, è stata colta da malore. L'episodio, avvenuto all’altezza del chilometro 455 in direzione Sud, circa 6 chilometri dopo il casello autostradale di Orvieto, ha causato disagi e rallentamenti ai veicoli in circolazione.

Foto di repertorio