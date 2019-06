Sciame d'api sul cornicione del Palazzo del Capitano del Popolo

cronaca

Ennesimo sciame in pieno centro storico. Dopo le ripetute segnalazioni provenienti dal Quartiere Medievale, intorno alle 18 di mercoledì 12 giugno, le api evidentemente disorientate dagli sbalzi di temperatura hanno prima ronzato in prossimità di un bar creando una certa allerta tra gli avventori per poi addossarsi sul cornicione della scalinata del Palazzo del Capitano del Popolo. Al loro recupero ha provveduto un apicoltore esperto.