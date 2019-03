Ex Ospedale, in frantumi la vetrata di una porta laterale

DECORO URBANO

Tempi duri per gli immobili del centro storico, dove a farla da padrone sono degrado, sporcizia e deturpamento urbano. Ma anche veri e propri atti di vandalismo, agevolati dall'assenza di telecamere di video-sorveglianza. Difficile credere, infatti, che a rompere la vetrata di una porta laterale dell'ex Ospedale di Piazza Duomo in metallo arrugginito, chiusa a chiave, possa essere stato un violento colpo di vento. Sta di fatto che i pezzi di vetro sono ancora lì e si aggiungono al lungo elenco di atti vandalici ai danni della cosa pubblica. E alla "collezione di macabre cartoline" che documentano il tetto sfondato dell'annessa ex chiesa di San Giacomo Maggiore, destinata secondo gli annunci ad ospitare il mai realizzato centro di accoglienza e informazione turistica, alla muffa che divora le pareti e l'erba alta nel cortile interno