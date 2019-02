Beccato a fare "strane" foto ad un palazzo, arrestato

cronaca

Un trentenne albanese è stato arrestato dagli uomini del commissariato di Polizia di Orvieto per aver violato la legge sull'immigrazione.

Il trentenne è stato notato da alcuni residenti tra le case del quartiere Sferracavallo insieme ad un'altra persona, Quando i due hanno iniziato a scattare foto ad un palazzo, alcuni abitanti del rione hanno telefonato al centralino del commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto ed hanno spiegato quanto stava accadendo.

Sul posto è arrivata una Volante che ha bloccato i due, che pure hanno tentato la fuga, provando a disfarsi di cellulari e documenti, poi recuperati dagli agenti.

Pubblicità

Dagli accertamenti è emerso che il trentenne albanese era stato espulso dall’Italia nel 2015, che l’anno seguente era rientrato nel nostro paese illegittimamente e che per tale motivo era stato arrestato dalla Polizia di Roma e di nuovo espulso.

E' scattato così l'arresto per violazione della legge sull’immigrazione, che prevede che lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non possa rientrare in Italia. Ora il giovane verrà sottoposto ad un processo con rito direttissimo al tribunale di Terni e poi verranno avviate le procedure per l’espulsione.