Il sindaco Cocco ordina accertamenti su presunte esche avvelenate

Il sindaco di Porano, Giorgio Cocco, ha emesso un’ordinanza con la quale dispone un’indagine su presunte esche avvelenate ritrovate in Via Boccetta dopo il decesso di Pimpi, la cagnolina che da sei mesi era in compagnia della scrittrice Susanna Tamaro. Un episodio, in realtà, tutt'altro che isolato e circoscritto. Negli ultimi tempi, infatti, l'avvelenamento ai danni di animali ha interessato anche altre zone dell'Orvieto.

Il primo cittadino di Porano, intanto, dando incarico alla Polizia Municipale di condurre gli accertamenti, ha anche dato disposizione all’ufficio tecnico di provvedere a tabellare l’area interessata con la dicitura “Attenzione possibile presenza di esche avvelenate”, ordinando la bonifica della via nel caso di esito positivo degli accertamenti da parte dell’istituto zooprofilattico. “L’eventuale bonifica – si legge nell’ordinanza - dovrà essere effettuata con l’ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di polizia giudiziaria”