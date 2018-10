Ancora lavori in Via Felice Cavallotti, interruzione temporanea del traffico

cronaca

Dalle ore 8 alle 12 di giovedì 18 ottobre è vietato il transito veicolare in Via Felice Cavallotti nel centro storico, per consentire lo stazionamento di un mezzo adibito a carico/scarico mobili nei pressi di un edificio. Durante questi orari, il transito veicolare in Corso Cavour, da piazza Cahen fino al Teatro Mancinelli, sarà riaperto a tutte le categorie di veicoli mediante la disattivazione del varco elettronico per il controllo degli accessi.