Principio d'incendio in un'abitazione, trovata morta una ottantenne

cronaca

E' stato richiesto intorno alle 9.30 di sabato 17 febbraio l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Orvieto per un principio di incendio che sta interessando un'abitazione in Via Madonna delle Grazie, poco fuori dal centro storico di Montegabbione, nell'Alto Orvietano.

Non si conoscono, al momento, le cause - al vaglio degli inquirenti - che possano aver innescato le fiamme. Sta di fatto che all'interno dell'abitazione è stata rinvenuta ormai priva di vita una donna di 86 anni. Sul posto, anche i Carabinieri della Compagnia di Orvieto.

Seguono aggiornamenti