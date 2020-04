"I Parchi a casa tua" per vivere la meraviglia di quasi cento tesori verdi

ambiente

di Davide Pompei

Un momento storico tanto delicato quanto importante. Chiama tutti a gesti consapevoli e responsabili, come il rispetto delle regole e la limitazione al massimo degli spostamenti per tutelare la propria salute. In attesa di poter tornare a camminare nel verde rigenerante di parchi ed aree protette, queste ultime mettono radici – virtuali, s'intende – nei salotti e nelle camere delle case di chi ne abbisogna, raccontando storie e rivelando curiosità su un territorio tutto da fruire.

Anche se non da vicino. Sarà ugualmente possibile farlo attraverso l'iniziativa "I Parchi a casa tua", l'iniziativa promossa dalla Regione Lazio – Direzione Ambiente d'intesa con le aree protette per rendere più piacevole il tempo di permanenza in isolamento. Si tratta di un vasto programma di appuntamenti raggiungibili sul portale www.parchilazio.it che propone conversazioni in diretta, suddivise in focus tematici e virtual tour.

Ma anche immagini, notizie, disegni, storie e filastrocche, video, racconti di stili di vita e sostenibilità, mostre fotografiche che immortalano l'ambiente naturalistico, letture di favole che aiutano a coltivare fin da piccoli l'amore per il territorio, conversazioni in diretta, il teatrino kamishibai, gli incontri in diretta degli esperti con le scuole e le ricette tipiche con i prodotti "Natura in Campo", unico marchio regionale.

Pubblicità

Tutto questo per far vivere la meraviglia verde dei quasi cento parchi laziali. In cui, ad esempio, non è difficile vivere le nascite dei piccoli falchi, grazie alla telecamera posta nel nido. "Speriamo davvero, entrando nelle case dei nostri cittadini – afferma l'assessore Enrica Onorati, sue le deleghe ad agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali – di poter fare sentire la nostra vicinanza e far vivere, in un modo diverso, la bellezza dei nostri territori".