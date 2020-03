Coronavirus. Chiuso il Centro di raccolta rifiuti comunale

ambiente

In seguito alle misure adottate per la gestione dell'emergenza Covid-19, il Centro di raccolta rifiuti comunale in località San Giovanni di Manciano resterà chiuso al pubblico sino a data da destinarsi. Resterà comunque attivo, salvo diverse comunicazioni, il servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio, prenotabile contattando il numero verde di Sei Toscana 800.127484. Per ogni eventuale comunicazione ed informazione in merito, si prega di contattare il gestore unico del servizio, Sei Toscana Srl (0577.1524435) o il Comune di Manciano (0564.62531).