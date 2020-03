Unicoop Tirreno pianterà un albero per ogni nuovo nuovo socio under 30

ambiente

"Un nuovo socio, un nuovo albero" è la campagna di Unicoop Tirreno rivolta ai giovani che porterà a piantare circa 3.000 alberi in due regioni. Fino al 30 settembre 2020 la Cooperativa pianterà un albero per ogni persona di età inferiore ai 30 anni che presenta domanda di adesione a socio.

I nuovi soci under 30 riceveranno anche buoni spesa per un valore totale di 30 euro, da spendere in prodotti della linea biologica ed ecologica Vivi Verde Coop. I tremila alberi stimati saranno piantati in quattro aree urbane, due in Toscana e due nel Lazio, con la collaborazione di AzzeroCO2, una società partecipata da Legambiente e Kyoto Club. Il progetto prevede anche la manutenzione degli alberi per i primi due anni, in modo da assicurare un maggiore attecchimento delle piante.

“L’ambiente, uno dei temi su cui la Cooperativa è maggiormente impegnata, e non da ora; i giovani, a cui la Cooperativa è destinata, perché il suo patrimonio etico, economico, di competenze deve restare a disposizione della comunità anche domani. Ecco che, in occasione di un appuntamento importante della nostra storia lanciamo una nuova campagna che è anche un atto di cura per il nostro pianeta” - Massimo Favilli, Direttore soci e comunicazione Unicoop Tirreno.