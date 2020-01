Al Vetrya Corporate Campus il progetto "Differenziare per differenziarsi"

ambiente

Sarà presentato mercoledì 29 gennaio, alle 16.30 sl Vetrya Corporate Campus, il progetto "Differenziare per differenziarsi", promosso dall'Associazione Fidapa BPW Italy - Sezione di Orvieto, Cosp Tecnoservice e Vetrya, rivolto al mondo della scuola. L’ambiente è sicuramente uno dei temi più importanti del 2020 a livello mondiale. Anche il World Economic Forum di Davos, alla sua cinquantesima edizione, ha al centro dell’agenda l’ambiente.

"Il mondo è in uno stato di emergenza e la finestra per agire si sta chiudendo rapidamente", così si è espresso l’economista Klaus Schewab, fondatore del forum. L’Unione Europea ha affermato che nel 2020 adotterà una strategia industriale che sosterrà la trasformazione "verde".

Il progetto "Differenziare per differenziarsi", inerente al tema internazionale Fidapa "Empoweringwomen to realize sustainable development goals", ha la finalità di promuovere, informando in modo dinamico, multimediale ed interattivo, la valorizzazione della raccolta differenziata quale momento imprescindibile della nostra routine quotidiana. Tra gli obietti c’è quello di favorire la consapevolezza sociale della reale importanza della raccolta differenziata, illustrando il processo di raccolta e descrivendo i prodotti finali da essa derivanti.

Pubblicità

Sarà protagonista un gruppo di studenti della classe 2AFM dell’Istituto di Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico di Orvieto, che realizzerà un video progetto sulla raccolta differenziata e il riciclo. Il progetto si concluderà con un convegno nel quale verrà presentato il video realizzato dagli studenti. La cittadinanza è invitata a partecipare.