Pulizia della Spiaggia della Feniglia con Piero Pelù, raccolti 1000 chili di plastica

I tantissimi volontari che sabato 4 gennaio hanno partecipato alla pulizia della Spiaggia della Feniglia (il litorale che si trova nei comuni di Monte Argentario e Orbetello, in provincia di Grosseto) hanno raccolto 326 sacchi di multimateriale (plastica, alluminio e vetro) per un totale di circa 19 mc di rifiuti, pari a circa 1000 chilogrammi; 139 sacchi di indifferenziato, circa 8 mc di rifiuti (oltre 560 chili) e quasi 8 tonnellate di rifiuti ingombranti (come mobili, elettrodomestici, biciclette, materassi, ecc), per un totale di circa 27 mc. Tutti i rifiuti raccolti da Sei Toscana saranno avviati a trattamento e recupero a seconda delle tipologie di materiale raccolto. Sei Toscana ringrazia nuovamente Piero Pelù, Legambiente, WWF, Comune di Orbetello, Comune di Monte Argentario e, soprattutto, le tantissime persone che hanno partecipato a questa splendida iniziativa.