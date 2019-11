Termovalorizzatore ed emergenza rifiuti, consiglio regionale straordinario

ambiente

L'assessore regionale con delega ai rifiuti, Massimiliano Valeriani ha invitato le massime istituzioni del territorio, sindaci, consiglieri regionali, ma anche comitati locali al confronto su un tema urgente come quello dell’impianto di recupero energetico di Tarquinia, sito in località Pian D’Organo – Pian dei Cipressi, proposto dalla A2A Ambiente SpA , in fase di valutazione di impatto ambientale.

"L’incontro in Regione - riferisce il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi - è stata un’importante occasione di approfondimento e discussione sul tema dell’incenerimento, sul piano dei rifiuti vigente e su quello che il Consiglio Regionale si appresta ad approvare nei prossimi mesi. Il dibattito si è arricchito anche delle dichiarazioni dell’assessore Valeriani sulla contrarietà all’incenerimento, dalla Giunta della Regione Lazio, dell’impegno nel velocizzare l’approvazione del nuovo Piano Rifiuti, vede promuovere l’economia circolare, in perfetta coerenza con le linee strategiche dell’Unione Europea che vede il ricorso all'incenerimento dei rifiuti marginale, rispetto al riutilizzo o al riciclo.

Bene che l’assessore insieme ai consiglieri di maggioranza, sostengano un parere sfavorevole e che detta contrarietà la sosterranno in un ordine del giorno nel Consiglio Regionale straordinario convocato per mercoledì 20 novembre, sul tema sull’emergenza rifiuti.

Tutto questo è davvero notevole, ma come Sindaco non posso accontentarmi di queste promesse, ne tantomeno possono farlo i cittadini della mia città, l’iter autorizzativo dell’impianto di termovalorizzazione è sul tavolo della Regione Lazio, fintanto che non vedremo la parola fine, non ci fermeremo, neanche davanti a parole rassicuranti. La nostra amministrazione continuerà a lavorare per fermarlo, come sottolineato al tavolo, non ci sono colori politici in questa battaglia, c’è solo in nostro motivato dissenso che pesa e peserà su tutto.

Non voglio rispondere alle provocazioni di colore politico, come ho avuto modo di chiarire, oggi al tavolo organizzato dall’assessore Valeriani, il giorno che ho messo la fascia da sindaco, mi sono impegnato a difendere tutti i cittadini e quindi, il mio impegno sarà sostenere fino in fondo, il parere sfavorevole espresso, all’unanimità, dal consiglio comunale".