"Problematiche ambientali e sanitarie nella coltivazione intensiva di noccioleti"

ambiente

Si terrà sabato 22 giugno alle 10 alla Biblioteca Comunale di Acquapendente, come annunciato, l'ennesimo convegno, dopo le iniziative ad Orvieto e Bolsena sui problemi ambientali e sanitari indotti dai noccioleti, in generale dalle monoculture che stanno trasformando il paesaggio. Dopo i saluti del sindaco di Acquapendente Angelo Ghinassi ed un'introduzione al dibattito di Gabriele Antoniella del “Comitato 4 Strade”, area che per prima sull’Alfina è stata invasa dai noccioleti e castagneti, interverrà Daniela Sciarra, responsabile delle filiere agroalimentari di Legambiente sulla piaga dei pesticidi di cui in questi mesi il Governo sta elaborando il nuovo Piano d’Azione Nazionale dei prodotti fitosanitari.

Sarà quindi la volta dell’ex-sindaco di Corchiano Bengasi Battisti, già presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi che parlerà dell’esperienza di Corchiano per una “agricoltura consapevole” nella nocciolicoltura e poi l’assessore all’ambiente di Montefiascone Rita Chiatti che intratterrà i presenti sulla recente ordinanza del Comune lacustre contro i pesticidi. Seguirà una relazione del presidente dell’Associazione Lago di Bolsena Piero Bruni sull’importanza dell’Altopiano dell’Alfina sul bacino idrogeologico del Lago di Bolsena che, come per la geotermia di Castel Giorgio, illustra i possibili inquinamenti delle acque dell’altopiano che vanno ad inquinare il lago.

Quindi la lettura di un documento sull'esperienza delle realtà contadine da parte della Comunità Rurale Diffusa che organizza anche il mercato all’esterno della Biblioteca. Infine Marco Lauteri, del CNR di Porano, parlerà della necessità di dar vita nell’area ad un Bio-Distretto tra istituzioni comunali e mondo contadino, come strumento partecipativo verso una agricoltura ecologica di cui è in discussione al Consiglio Regionale del Lazio, proprio in questi giorni, una proposta di legge regionale.

Pubblicità

Prima del dibattito interverrà Ugo Corrieri, coordinatore per l’Italia centrale dell’associazione ISDE (Medici per l’Ambiente), che parlerà degli effetti dell’ambiente sulla salute fisica e psichica. Chiuderà il convegno il presidente del Bio- Distretto della Via Amerina e delle Forre Famiano Crucianelli. Il convegno verrà ripreso da RTUA Acquesio e l’ingresso sarà con offerta libera e consapevole.

"Con questo convegno - affermano dalla Rete Interregionale Protezione Ambiente - pensiamo di fornire una importante informazione a 360 gradi al mondo istituzionale, agli agricoltori (che spesso sono le prime vittime dei pesticidi), ai cittadini che vogliono sempre più una alimentazione sana, senza residui chimici, verso un mondo sempre meno inquinato come anche le nuove generazioni ci stanno richiedendo. Continua la semina… di informazioni sui pesticidi e sulle monocolture: a settembre riprenderemo a portarle negli altri comuni dell’area vasta".