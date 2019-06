"Salviamo il Porto Turistico di Marta". In corso la petizione

ambiente

Lo staff dell'Associazione Nautica Martana Asd è in agitazione e apprensione per la situazione relativa agli ormeggi presso l'incile del fiume Marta. "La nostra cittadina - è detto in una nota - vive anche di economia legata al turismo estivo, che significa possibilità di valorizzazione del nostro territorio e posti di lavoro stagionali. Ora, da quando il nostro porto è chiuso e le barche turistiche non possono essere qui ormeggiate abbiamo gravi ricadute sulla nostra economia e sulle nostre tradizioni lacustri.

Dalle notizie in nostro possesso sappiamo che le pratiche potrebbero essere risolte in breve tempo. Tutta la nostra comunità, i negozianti, gli operatori del settore, gli albergatori e tutte le strutture ricettive locali, tutti attendiamo una svolta al riguardo. Sono ormai tre anni che ci vediamo negata la possibilità di qualsiasi iniziativa legata al turismo nautico, così come siamo impossibilitati nel promuovere le attività sociali che sempre ci hanno caratterizzato (vedi 'Navigar m'è dolce sul Lago di Bolsena' insieme alla Onlus Amici di Galiana).

Ci sentiamo impotenti di fronte a questa situazione, ma in dovere di fare qualcosa, pertanto abbiamo deciso di lanciare questa petizione per coinvolgere la comunità e manifestare tutti insieme l'importanza e la grande attenzione per la riapertura del porto e la conseguente ripartenza del turismo nautico. Speriamo che gli uffici della Regione Lazio portino finalmente a termine la procedura per riaprire gli ormeggi nel porto di Marta". Intanto, è partita la petizione "Salviamo il porto turistico di Marta".