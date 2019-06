Corepla School Contest, primo premio per l'Umbria

ambiente

Si è conclusa la quarta edizione del Corepla School Contest, un progetto didattico che COREPLA-Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, ha riservato nell’anno scolastico 2018-2019 alle scuole secondarie di primo e secondo grado delle regioni Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria. Più di 100 classi si sono sfidate a colpi di riciclo, mettendosi alla prova nelle tre missioni proposte dal contest.

1. Quiz: prova composta da 10 domande sui temi della raccolta differenziata, del riciclo, dell’economia circolare e delle materie plastiche.

2. Meme virale: ideazione di un’immagine divertente, adatta alla condivisione sui social media, per sensibilizzare in merito all’importanza della raccolta differenziata.

3. Videotelling: scrittura e produzione di un video sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica.

Per l’I.I.S. Scientifico e Tecnico – Orvieto hanno partecipato la classe 3SA2, coordinata dalla docente Luciana Colella, e le classi 2SA1 e 3SA1, coordinate dalla docente Valentina Averardi.

Tutti gli studenti si sono distinti per originalità e impegno, ma il Corepla School Contest ha premiato quattro classi (una per ogni regione) per la categoria delle scuole secondarie di primo grado e quattro per la scuola secondaria di secondo grado.

Ad aggiudicarsi la vittoria finale per la regione Umbria e per la categoria secondarie di secondo grado è stata la classe 3SA1 insieme alla prof.ssa Valentina Averardi, con 349 punti.

Ecco i premi che si sono aggiudicati i ragazzi, le insegnanti e la scuola:

- 1 buono AMAZON per la scuola della classe vincitrice;

- 1 minitablet per il docente di riferimento;

- 1 tablet per ogni alunno della classe vincitrice.

Ecco i video realizzati dagli studenti:

The Plastic Karma - 3SA1

Riciclando puoi - 2SA1

Plastica - 3SA2