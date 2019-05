Due musei e due laghi insieme per valorizzare e proteggere i patrimoni culturali locali

ambiente

Si è svolta sabato 18 maggio ad Anguillara Sabazia, sul Lago di Bracciano, la cerimonia di gemellaggio tra il Museo della Navigazione nelle Acque Interne di Capodimonte e il Museo delle Tradizioni Contadine e della Cultura Popolare "Augusto Montorsi" di Anguillara Sabazia. Il gemellaggio permetterà di creare nuovi contatti culturali tra due grandi laghi del Lazio, entrambi legati alle proprie tradizioni nautiche e alla cultura popolare dei pescatori. Offrirà, inoltre, l’opportunità di lavorare insieme affinché il patrimonio culturale delle barche tradizionali e del secolare sapere dei pescatori non vada perduto ma si faccia il possibile per conservarlo e per valorizzarlo. Entrambi i musei sono già impegnati su questo fronte.