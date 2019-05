Nastri gialli contro il degrado. Via alla campagna per constrastare incuria e abbandono

ambiente

Dire basta all’incuria e all’abbandono in cui versano città, infrastrutture, scuole, edifici e spazi verdi in tutta Italia. E quindi anche a Viterbo e nel suo territorio. Reagire a una burocrazia asfissiante che blocca tutto e peggiora le condizioni di vita dei cittadini. Con questi obiettivi ha preso il via venerdì 10 maggio, in contemporanea su tutto il territorio nazionale, l’iniziativa dei nastri gialli #bloccadegrado, promossa dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) insieme alla società civile, il mondo produttivo, la filiera e tutti coloro che vogliono reagire all’incuria e al degrado.

“Si tratta di una grande mobilitazione civile - spiega Andrea Belli, presidente di ANCE Viterbo - che punta a coinvolgere direttamente i cittadini attraverso comitati civici, associazioni, volontariato e altre realtà che potranno segnalare e condividere facilmente, in prima persona, le situazioni di disagio e di difficoltà che vivono ogni giorno”. Tutte le informazioni sulla campagna sono disponibili sul sito www.bloccadegrado.it.