Al Palazzo dei Sette il “Nocciolo del Problema”, il sostegno di Susanna Tamaro

Partecipazione e coinvolgimento al Palazzo dei Sette per il convegno il Nocciolo del Problema organizzato dai comitati dell’Alfina che si stanno battendo per difendere l’altopiano dalle coltivazioni intensive delle nocciole.



Tra i sostenitori dell’iniziativa c’è Susanna Tamaro che con un post sulla sua pagina Facebook ha elogiato l’iniziativa promossa dalla regista Alice Rohrwacher.



“A Orvieto - scrive la Tamaro - si svolgerà un convegno organizzato da Alice Rohrwacher sulla coltivazione intensiva dei noccioleti che sta invadendo le colline dell'Umbria e della Toscana. Al di là della situazione particolare dei noccioli, mi sembra evidente che l’esperienza ci abbia dimostrato che le monocolture intensive sono in realtà estremamente rischiose perché da un lato impoveriscono gravemente la biodiversità degli ambienti, dall'altro sono sottoposte a un grave rischio d’impresa, date le modificazioni climatiche in corso e l’arrivo di nuovi e devastanti parassiti”.



“Insomma - evidenza la scrittrice - sarebbe come se si giocasse alle corse ippiche, puntando tutto ciò che possiede su un unico cavallo. E se il cavallo perde? Non era meglio puntare su di corridori diversi? Oltre a ciò, c’è un grande vuoto legislativo in materia. Nel nostro paese, infatti, non esiste alcuna legge che protegga chi abita in zone ad alto tasso di inquinamento chimico da monocoltura. Viene tutelato il consumatore, ma non chi vive tra i meleti, i vigneti e i noccioleti”.

