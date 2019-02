Anche il WWF Umbria contro la monocoltura intensiva dei noccioleti nell'Alfina

ambiente

"Il WWF Umbria si batterà perché l'Altopiano dell'Alfina non si riduca ad una mera distesa di noccioleti priva di colori e varietà vegetative". Ad annunciarlo è l'avvocato Valeria Passeri, vice presidente del WWF Perugia.

"Si tratta - afferma - dell'ennesimo funesto colpo inferto ad un intero ecosistema, quello al confine tra Umbria, Toscana e Lazio, terra di origine vulcanica e di conquista, già prescelta dagli Etruschi.

La coltura intensiva del noccioleto, gia' estesa per circa 100 ettari, se ampliata ulteriormente, cambierebbe irreversibilmente il panorama, la morfologia del paesaggio dell'Alfina, e, di conseguenza, la destinazione turistica e di meta rigenerativa che tale paesaggio oggi rappresenta per numerosi turisti ed investitori immobiliari stranieri, che ivi hanno ridato vita a numerosi ruderi.

Pertanto, manifestiamo tutta la nostra solidarieta' a chi si oppone con fermezza a siffatto scempio del paesaggio, unico al mondo, pronti a combattere come sempre, anche in via giudiziale, se occorre".