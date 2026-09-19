Romolo Pelliccia si regala il record mondiale sui 5.000 metri per il 90esimo compleanno
Romolo Pelliccia assesta il colpo risolutivo in faccia e in barba alla jella che ne aveva rallentata l’attività sportiva nell’ultimo periodo. Una serie di piccoli infortuni e malanni tutti fastidiosi per mettere al tappeto ogni “umano” qualunque. Ma, non il Campione, che ha resistito, si è curato, ha ripreso sempre con in mente la strategia messa in atto questa mattina a Campi Bisenzio nel cuore della Toscana: laurearsi Campione Italiano SM90 e migliorare il record mondiale sulla distanza nel giorno del novantesimo compleanno.
Che cade proprio oggi consentendo al pluridecorato orvietano della marcia un ingresso in pompa magna nel club degli over 90. Una grande impresa sulla distanza di 5000 mt con passaggi m. 1000: 6:24.6 - m. 2000: 13:02.5 - m. 3000: 19:41.5 - m. 4000: 26:21.9 chiusa con il tempo totale di 39:06.33 MPI, Miglior Prestazione Italiana e, quello che più conta Nuovo Record Mondiale a migliorare di 3’ circa quello precedente. Orvieto e l’Italia hanno ritrovato il loro Campione. Appuntamento alla prossima.
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