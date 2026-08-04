Arriva la "Corsa al Bignè". Sport, tradizione e una medaglia unica al mondo

sport

Presentata lunedì 3 agosto alla Biblioteca Community Hub di Montecchio l'edizione "zero" dell'Eco & Urban Trail di 10 chilometri (livello semplice, 50% asfalto e 50% sterrato battuto, dislivello di 300 metri) che si terrà domenica 23 agosto nell'ambito della storica Festa del Bignè. Tra memoria, valorizzazione del borgo e collaborazioni strategiche, nasce un connubio originale tra la Ternana Marathon Club e la comunità locale. L’appuntamento per runner e appassionati è fissato per le 17.30 in Piazza Garibaldi. L'evento – che affianca alla gara competitiva e non competitiva anche una passeggiata ecologica di circa 6 chilometri – si inserisce ufficialmente nel circuito umbro "Corri nei Borghi più belli d'Italia".

L'idea è quella di fondere sport e tradizione locale. A lanciare la proposta è stato Tommaso Moroni della Ternana Marathon Club, società che festeggia quest'anno i dieci anni di attività. "Volevamo creare un evento unico e particolare" ha spiegato, sottolineando il legame profondo con Montecchio, suo paese d'adozione. "L'intento - ha aggiunto - è stato fin da subito quello di fondere la nostra realtà sportiva con la comunità locale, costruendo un evento autosostenibile e a costo zero all'interno della Festa del Bignè, il momento più importante dell'anno per il paese".

Un'iniziativa accolta con immediato entusiasmo dall'amministrazione comunale e dalla Pro Loco. Per il sindaco di Montecchio, Federico Gori, la manifestazione rappresenta "un'opportunità fondamentale di crescita e contaminazione culturale". "In un paese piccolo ma dal grande potenziale - ha detto - unire lo sport alla nostra festa di tradizione era inimmaginabile. Abbiamo dato carta bianca all'organizzazione, convinti che questo sia solo l'inizio di un percorso sportivo e sociale di lungo periodo".

Pubblicità

La gara non sarà soltanto un momento di festa e atletica, ma anche un’occasione di ricordo: il primo trofeo destinato alla squadra più numerosa sarà infatti intitolato a David Lisei, figura cara e indimenticata per l'intera comunità, presente in sala attraverso la commossa testimonianza della compagna Andreina. La manifestazione punta, inoltre, a fare da volano per il turismo culturale: grazie all’accordo con l’Associazione Acqua, tutti i partecipanti avranno accesso gratuito al Museo Amat e alla Necropoli del Vallone di San Lorenzo. I biglietti consentiranno inoltre di accedere a tariffa ridotta alla Cascata delle Marmore, creando un ponte turistico d'eccellenza.

A fare la differenza sarà però l'originalità del format. "Nel mondo non esiste nessuna gara dedicata al bignè e nessuno te ne regala uno a fine corsa" ha rimarcato Moroni. "La nostra medaglia sarà letteralmente un vassoio monoporzione con un bignè adagiato sopra". Soddisfazione è stata espressa anche da Raffaella Ferretti, presidente della Pro Loco, che ha evidenziato l'ottima risposta dei commercianti e delle imprese locali, e da Alessandro Ocagli, presidente della Ternana Marathon Club, entusiasta di portare per la prima volta le attività della società ternana fuori dal contesto cittadino per valorizzare un'economia fatta di relazioni e accoglienza.

Le iscrizioni sono aperte sul sito dedicato www.podisticacarsulae.it.