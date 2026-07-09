Alla Rieti-Terminillo Fattorini e Ferretti coppia inedita con le Wolf

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di Roberto Pace

Centosedici iscritti al quinto appuntamento del Campionato Super Salita, nove vetture storiche e venticinque a correre per il CIVM. Sono i numeri della Rieti-Terminillo edizione n. 61 che impegnerà i concorrenti nel fine settimana da venerdì 10 a domenica 12 luglio. A Rieti, da quanto si legge, hanno fatto salti di gioia dopo aver toccato quota 140 sommando le tre validità. Chi si accontenta gode – recita un vecchio adagio – anche se è accertato come la quota di partecipanti raggiunta per scalare il Terminillo sia la quota più bassa delle quattro portate a termine a oggi:

- 15-17 maggio: 55° Trofeo Val Camonica (Lombardia);

- 29-31 maggio: 67° Coppa Selva di Fasano (Puglia);

- 12-14 giugno: 75° Trento-Bondone (Trentino-Alto Adige);

- 26-28 giugno: 65° Coppa Paolino Teodori (Ascoli).



Sembra certo, ormai, che la riconferma della cronoscalata laziale tra le sette eccellenze che animano il Campionato Super Salita sia dovuta a meriti pregressi, vedi un tracciato selettivo e lungo (13.450 chilometri) e, comunque, poco convincenti e soprattutto poco rispettosi verso organizzatori divenuti "sinonimi di qualità" dopo anni di proficuo lavoro e quindi ragionevolmente speranzosi d’esserne almeno ripagati da un’assegnazione della validità tricolore più ambita. Nemmeno la splendida storia di Kimi Antonelli, giovane rivelazione del motorsport mondiale e profeta del "largo ai giovani", sembra aver insegnato qualcosa a questo mondo delle salite refrattario a ogni cambiamento.



La Rieti-Terminillo fornirà, a ogni modo, occasione per ricomporre il tandem Fattorini-Ferretti. Le due F veloci del motorsport orvietano, che avevano già preso “casa insieme”, quando Filippo era agli esordi e Michele già affermato e vincente, nel team Fattorini Motorsport si ritroveranno per una domenica insieme, impegnati a portare più in alto possibile le Wolf Thunder. Sono amici, Filippo ha sempre detto di apprezzare molto i consigli di Michele che, da parte sua, ha grossa stima per l’altro.



Entrambi, saranno nel paddock Wolf Hill Climb di Andrea Fravolini con Sergio Farris che riprende a guidare la Mistral. La presenza di Fattorini, oltre che a sostituire è frutto dell’ottimo rapporto dell’orvietano con la famiglia Bellarosa titolare del brand Wolf dal 2008. L’albo d’oro conta quattordici successi di Mauro Nesti, 9 di Simone Faggioli con Pasquale Irlando, L’edizione 2025 premiò un eccellente Stefano di Fulvio.