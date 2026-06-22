Alla 29esima Cronoscalata Lago-Montefiascone i piloti orvietano danno spettacolo

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di R.P.

Largo ai giovani, anche se, almeno a Montefiascone, giocarsi il miglior tempo assolto è stata una questione “diversamente giovane” in una sfida by Sicilia. Gianni Cassibba da Comiso vs Totò Riolo da Cerda hanno concluso le due manche separati da appena 23/100. Anche se, poi, hanno vinto entrambi, Riolo che ha preso punti per la classifica del CIVSA Storiche e il settantaquattrenne Cassibba per quella delle Auto Classiche. Il caldo fine settimana sul lago di Bolsena ha avuto diversi orvietani protagonisti di gare tiratissime risoltesi sul filo dei decimi di secondo. Spaziali, quelle interpretate dai due Chioccia, Luca e Mattia. Nelle prove ufficiali, disputate sabato, Luca era stato un po’ più “svelto”.

In gara 1 si portava avanti Mattia con uno scarto di 7/100 che diventavano 13 nella seconda salita per un totale di 20/100. Tanto di cappello a Mattia e onori a Luca che cercherà la rivincita alla prima occasione. Altrettanto tirato il confronto, ben interpretato, fra Andrea Pepè e Lorenzo Degl’Innocenti. Entrambi, ragazzi che lavorano a cui piace trascorrere un po’ del tempo libero con le chiavi in mano rendendosi utili al team Mocetti Corse. Andrea viene raccontato meticoloso quanto rigoroso nella cura dei dettagli. Lorenzo non è da meno, specie da quando ha puntato tutte o quasi le attenzioni sulle gare in salita a scapito di pista e Kart.

La classifica di gara 1 trovava avanti Lorenzo per 22/100. Gara due premiava, invece, Andrea, molto efficace nel conservare la concentrazione. Felici entrambi, comunque, come altrettanto soddisfatti, in quanto tutti a premio salvo errori, possono essere Francesco Laschino, Riccardo e Marco Pallottino, Gabriele Bissichini sia come pilota che preparatore, Cristian Frustagatti, Riccardo Tronconi, Riccardo Trippini, Luca Ciuco, Gabriele Baldassarri, unitamente ai veterani, Tonino Camilli e Luciano Posti per la proverbiale regolarità. Risultati appaganti per Pascucci Racing Team, Mocetti Corse, Race Project, i tre team cui si deve la preparazione di un elevato numero di vetture al via nell’’Edizione n. 29 della Lago - Montefiascone.