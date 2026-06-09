Il metodo del futuro per allenare il basket sbarca in Umbria

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Il mondo del basket, giovanile e senior, si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione metodologica e pedagogica. Domenica 14 giugno il Palazzetto dello Sport di Via Rosselli a Castiglione del Lago diventerà il centro nevralgico dell'innovazione sportiva italiana, ospitando un “clinic” dal titolo “Allenare l’intelligenza cestistica con l’approccio ecologico”. Si tratta, in breve, di un’introduzione al metodo per trasformare gli esercizi ripetitivi creando una migliore sintonia dei giocatori con il loro ambiente di gioco.

L'evento, organizzato dalla locale società sportiva “Flyers A.S.D.” con il fondamentale patrocinio del Comune di Castiglione del Lago, nasce dall'esigenza di superare i vecchi modelli meccanicisti di allenamento e proporre un nuovo paradigma scientifico, il “Concept Basketball e il Constraints-Led Approach” (CLA), capace di rispondere in modo efficace sia alle sfide del campo sia alle complessità psicologiche delle ultime generazioni di atleti. L'importanza tecnica dell'appuntamento è certificata dal riconoscimento del Comitato Regionale FIP Umbria.



Il programma prevede relatori d’eccezione. Alle 9.30 si comincia con dimostrazioni pratiche sul campo e le lezioni dei quattro relatori che si alterneranno dalla mattina al pomeriggio: si tratta di allenatori che praticano e divulgano questo approccio da anni. La giornata si concluderà alle 18.30, con una pausa pranzo dalle 13 alle 15. Jonathan Yu, di Transforming Basketball (un’associazione che sta diffondendo i principi ecologici del CLA in tutto il mondo).

Attualmente Jon divide il suo tempo tra Vancouver e il Vietnam, occupandosi dello sviluppo dei giocatori, dai giovani di base ai professionisti. Oltre a queste responsabilità, ha il compito di progettare una “filosofia di un club unico” per l'accademia giovanile che collabora con l'organizzazione Saigon Heat, incorporando idee basate sull'evidenza nel modo in cui vengono sviluppati i giovani e gli allenatori vietnamiti. In precedenza, ha lavorato come Player Development Coach sotto la guida di Alex Sarama presso College Prep Italy. La sua passione è quella di migliorare l'esperienza sportiva per tutti utilizzando un approccio all'insegnamento e all'allenamento basato sui vincoli. Jon ha conseguito una laurea in Educazione fisica e sanitaria e una laurea in Kinesiologia con specializzazione in Pedagogia. Interverrà con “Sviluppare giocatori adattabili”.



Claudio Maino, allenatore capo del “Basket Don Bosco Crocetta” di Torino (serie B interregionale, composta interamente di giocatori diciannovenni). Ex-giocatore in serie B e C ha trasferito la sua competenza da giocatore ad allenatore nelle medesime serie, applicando il rigore metodologico e l’apertura mentale, derivanti dal suo background accademico, alla palla a spicchi e diventando uno dei principali esponenti dell'Approccio Ecologico applicato alla pallacanestro. Oggi, come Direttore Tecnico del Basket Crocetta è un attivo divulgatore della metodologia ecologica e del CLA con interventi sulla rivista del Comitato Nazionale Allenatori, su Scientific Hoops Podcast, ma soprattutto strutturando l’intero progetto di tutto il Basket Don Bosco Crocetta secondo i criteri del nuovo approccio. Interverrà con “Il “vedere” dell’attacco nel gioco di pick-and-roll”.



Chiara Ponzin, allenatrice per la forza e condizionamento della “Don Bosco Crocetta” di Torino. Ex-giocatrice e figura di spicco nel panorama cestistico piemontese e nazionale, con un percorso d'eccellenza che unisce l'esperienza passata sul campo da giocatrice a una solida carriera come preparatrice fisica e formatrice, lavora a stretto contatto proprio con Claudio Maino all'interno del medesimo progetto societario, condividendo la stessa visione metodologica. Ha collaborato per il progetto di vertice giovanile del Campus Piemonte Basketball. Ha ricoperto il ruolo di preparatrice fisica per i raduni e i tornei internazionali delle Nazionali Giovanili Azzurre (sia in ambito maschile, come nel prestigioso torneo BAM, sia in ambito femminile, partecipando a raduni d'élite come il Torneo dell'Amicizia). Fautrice della comprensione psicologica e l'empatia con l'atleta come la vera chiave per sbloccarne le performance, un suo punto di forza è una preparazione che dialoghi costantemente con le necessità tecniche e situazionali della pallacanestro moderna, muovendosi di pari passo con l'apprendimento motorio globale dei ragazzi. Interverrà con “0-100-0: insegnamento di accelerazioni e decelerazioni secondo approccio CLA”.



Andrea Ciofetta, assistente di Maino e allenatore per lo sviluppo dei giocatori nel “Don Bosco Crocetta” di Torino. Ex-giocatore e capitano del Perugia Basket, militando nelle serie Nazionali di B e C, ora approdato alla corte del Basket Crocetta in cui ricopre ruoli di responsabilità sia da capo allenatore giovanile che da assistente della prima squadra, integrandosi nei programmi di sviluppo dei ragazzi. Da alcuni anni “convertitosi” all’approccio ecologico, in ogni stagione post-agonistica partecipa come istruttore ai camp italiani di Transforming basketball. Interverrà con “Gli 1c1 del pick-and-roll: approccio CLA per il player development”.



Il convegno accompagnerà i partecipanti attraverso un percorso che unisce la profonda analisi sociologica delle “Generazioni Z” e “Alpha”, caratterizzate da una bassa tolleranza alla frustrazione e da un'elevata ansia da prestazione, alla pratica cestistica quotidiana. Verranno scardinati i classici esercizi analitici “contro aria” (slalom tra i coni, tiri statici senza difesa) che creano solo un’illusione di competenza, a favore dell'accoppiamento percezione-azione. Gli esperti mostreranno come l'allenatore debba trasformarsi da “prescrittore rigido” ad “architetto di contesti stimolanti”, sfruttando la neurobiologia delle vie visive, le grandi metafore del focus attentivo esterno e il principio della “ripetizione senza ripetizione”.



L'errore smetterà così di essere un fallimento da punire, diventando una preziosa fonte di informazione per l'auto-organizzazione dell'atleta.

La partecipazione al convegno è completamente gratuita e aperta non solo ai tecnici della palla a spicchi, ma anche a preparatori fisici, dirigenti, educatori e genitori interessati a comprendere come la scienza moderna stia ridisegnando la pedagogia dello sport.



Per ulteriori iscrizioni e informazioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4tmFTry7mY7nYCaiUGrR7xGMXHq20_ZJEfe2PZknVsc_nmg/viewform?usp=sharing&ouid=110261211127541939481