Grande successo per il VII Raid degli Etruschi, Roberto Ferrari e Antonella Moretti sul podio

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Quarti nel 2024, secondi nel 2025. Ed ora la stoccata finale. Questa l’escalation con cui gli orvietani Roberto Ferrari e Antonella Moretti, al volante di una Fiat 124 Special del 1973, protagonisti di una prestazione impeccabile lungo l'intero percorso, si sono aggiudicati il gradino più alto della settima edizione del Raid degli Etruschi, la manifestazione internazionale dedicata alle auto storiche organizzata dall'Etruria Historic Racing Club. A premiarli Sandro Zucchi, presidente Aci Viterbo.

Da venerdì 29 a domenica 31 maggio, equipaggi provenienti dall'Italia e dall'estero hanno percorso alcune delle località più suggestive della Tuscia, vivendo un'esperienza che ha saputo coniugare passione per i motori, cultura e valorizzazione del territorio. Partiti da Bolsena, i partecipanti hanno attraversato borghi e centri storici della provincia di Viterbo, tra paesaggi unici, testimonianze etrusche e soste dedicate alla scoperta delle eccellenze artistiche ed enogastronomiche locali.

Un percorso che ha confermato ancora una volta la vocazione del Raid degli Etruschi come evento turistico-culturale oltre che automobilistico. Sul secondo gradino del podio Luigi Bellacima e Anna Maria Piovino con una Fiat 600 Multipla del 1963, mentre il terzo posto è andato a Sergio e Fabrizio Jacoponi su Triumph TR3 A del 1958. Distintisi nella gara Siegfried e Kerstin Gronkowski, provenienti dalla Germania, che con la loro affascinante Jaguar C-Type del 1952 hanno conquistato il titolo di primo equipaggio non italiano classificato. Per loro è arrivata anche un'altra importante soddisfazione grazie alla vittoria nel Concorso di Eleganza.

Molto seguiti anche gli eventi collaterali che hanno animato il fine settimana, capaci di coinvolgere non soltanto gli appassionati di auto d'epoca, ma anche famiglie e turisti presenti sul territorio. Tra i presenti alla cena di gala: Andrea di Sorte, sindaco di Bolsena, Francesco Di Biagi, sindaco di Latera, Danilo Piersanti, sindaco di Gallese, Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo, Daniele Sabatini, consigliere regionale del Lazio, Sandro Zucchi, presidente ACI Viterbo, Manlio Sciuto, presidente del Consorzio Turistico Lago di Bolsena, e Felice Orlandini, direttore di gara e ispettore onorario del Ministero della Cultura.

L'edizione 2026 del Raid degli Etruschi si archivia dunque con un bilancio estremamente positivo, confermando la crescita costante della manifestazione e il suo ruolo di ambasciatrice delle bellezze della Tuscia nel panorama del motorismo storico internazionale. Un risultato che premia il lavoro organizzativo del patron Mimmo Patara e di tutto lo staff, già proiettati verso le sfide e le novità della prossima edizione.

Nelle foto di Stefano Marigliani il patron della manifestazione Mimmo Patara