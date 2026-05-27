Martina Rocchi brilla al Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving

Nuovo importante successo per la giovane tennista aquesiana 3.3 Martina Rocchi. La 14enne, allieva del Maestro Andrea Pelucchi presso il Circolo Tennis ’90 Orvieto, si aggiudica in qualità di testa di Serie N° 1 la tappa del Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving svoltasi a Civita Castellana. Al termine di una combattutissima finale supera la pari Categoria Maria Clotilde Nese del Tennis Club Viterbo Giorgio Barili. Dopo due set “sproporzionati 6-2 dall’una e dall’altra parte”, la Rocchi si aggiudica il tabellone finale per 10-6. All’interno di un torneo diretto egregiamente dal giudice di gara Fabio Mosci, dal direttore di gara Sergio Pescetelli e dal giudice arbitro Luciano Santini, si sono messe ben in mostra un'atleta proveniente dalla provincia viterbese (4.5. Livia Rozzi Tennis Academy Colle Diana Sutri), cinque prospetti provenienti dalla Capitale (4.3 Nicole Vergari SSD Lazio Tennis, 3.5 Ginevra Qurantotti Pellegrini ASD Tennis Project, 3.4 Maria Elena Senia Asd Fioranello Tennis Academy, 3.4 Auroa Egizi Apd Eur S.C., Nicole Rossano ASD Royal Tennis, un talento di scuola grossetana (4.3 Olimpia Radiconi Tennis Club Pitigliano), e due giovanissime umbre (4.2 Maria Chiara Spaccini Tennis Club Open Orvieto e la 4.1 Emma Bastianelli Happy Village Terni).

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