"1000 Sassi", sei giorni per scoprire il territorio in moto. Per la terza volta a Orvieto

sport

Per il terzo anno consecutivo la città di Orvieto sarà il quartier generale e sede di arrivo e partenza della "1000 Sassi", l'evento adventouring non competitivo organizzato dal motoclub MotoLampeggio, autorizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana e patrocinato dal Comune di Orvieto. Sono 330 i motociclisti iscritti dall'Italia e dall'Estero alla sesta edizione che si svolgerà da giovedì 28 maggio a martedì 2 giugno, aumentando quindi i giorni di permanenza in città rispetto agli anni scorsi, e attraverserà le strade sterrate più suggestive e panoramiche di Umbria, Lazio e Toscana. Tre tappe su cinque saranno completamente inedite, mentre le prime due ripercorreranno in parte i tracciati più amati delle edizioni passate.

Quattro le formule previste e pensate per offrire esperienze diverse a seconda del tempo a disposizione e del livello di avventura desiderato. Si parte dal "1000 Sassi One Day", un’unica tappa ad anello di circa 230 chilometri in programma martedì 2 giugno, fino al “1000 Sassi Vip”, il percorso completo di cinque tappe e circa 1.200 chilometri complessivi da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno. Previste anche le formule “Smart”, con due tappe per circa 490 chilometri totali, ed “Explorer”, tre tappe per circa 738 chilometri. Tutti i percorsi avranno partenza e arrivo a Orvieto - in Piazza del Popolo e martedì 2 giugno in Piazza Duomo - e attraverseranno alcuni dei paesaggi più belli dell’Italia centrale, coniugando esperienza sportiva, scoperta del territorio e turismo lento. Al seguito della carovana della 1000 Sassi importanti ospiti del mondo motociclistico italiano e internazionale e i giornalisti delle principali testate specializzate del settore.

"Una manifestazione nata per stupire i partecipanti lungo percorsi studiati dallo staff 1000 Sassi - spiegano gli organizzatori - per un viaggio emozionale lungo un percorso che attraverserà borghi medioevali e antiche cantine dove poter godere anche della cucina tradizionale. Un grande viaggio-avventura, alla scoperta di territori che tutto il Mondo ci invidia, un’esperienza unica ed emozionante che resterà impressa nel cuore di chi la vivrà. Orvieto anche quest’anno sarà la protagonista della manifestazione, per un evento che a partire dal fulcro di Piazza del Popolo si diffonderà per tutta la città fino a toccare anche Piazza Duomo. Atmosfera, storia, cibi e sapori unici di una città e di una terra che non finisce mai di stupire e che porta l’italianità nel mondo anche attraverso manifestazioni di respiro internazionale come la 1000 Sassi".

Pubblicità

Il regolamento, le modalità di iscrizione, il programma completo e tutti gli itinerari nel dettaglio su www.1000sassi.it.