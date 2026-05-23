Vitorchiano tra le tappe della 1000 Miglia in Moto ne "I Borghi più belli d'Italia"

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Vitorchiano è una delle tappe della 1000 Miglia in Moto nei Borghi più Belli d’Italia, l'evento in programma nell'Italia centrale da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno, uno degli eventi motociclistici più affascinanti di oggi. Un viaggio tra motori, paesaggi e assaggi. La "carovana", proveniente da Bassano in Teverina (dove alle 10.30 è in programma una visita con aperitivo), arriverà a Vitorchiano venerdì 5 giugno alle ore 12:30, per una visita a Vitorchiano e un pranzo, per proseguire nel pomeriggio verso Civita Castellana per la visita al Museo Moto dei Miti (15.30).

L’iniziativa, organizzata da Wonder Italy e Maxi Moto Group 2.0 in collaborazione con l’associazione I Borghi più Belli d'Italia, di cui Vitorchiano fa parte, si ispira alla storica 1000 Miglia motociclistica del 1949, coinvolgendo appassionati da tutta Italia e dall’estero, con moto d’epoca e moderne. Il percorso attraversa le regioni simbolo della tradizione paesaggistica italiana: Toscana, Umbria e Lazio, soprattutto la Tuscia, nel cuore della provincia di Viterbo. Qui, per la prima volta, con il patrocinio della Regione Lazio, le tappe del tour toccheranno tra gli altri Bassano in Teverina e Vitorchiano. Tra le altre località interessate, spiccano luoghi celebri che rappresentano un inestimabile patrimonio storia, arte e tradizioni quali Buonconvento, Lucignano, Castiglione del Lago, San Casciano dei Bagni, Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno, Panicale, Lugnano in Teverina.

Più che una semplice manifestazione motociclistica, la 1000 Miglia in Moto vuole essere un progetto di valorizzazione territoriale. L’evento punta infatti a promuovere un turismo sostenibile e di qualità, capace di portare visitatori nei piccoli centri storici e di far conoscere tradizioni, prodotti tipici e culture locali. Durante il percorso sono previste visite guidate, degustazioni enogastronomiche, esposizioni di moto storiche e incontri con piloti e collezionisti. Tra gli ospiti delle passate edizioni figurano anche campioni del motociclismo come Loris Capirossi, Franco Uncini e Manuel Poggiali.

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La forza della manifestazione sta nella capacità di raccontare l’Italia più autentica attraverso le sue strade secondarie, i borghi medievali e il fascino del viaggio in moto. Un percorso che non è soltanto sportivo, ma anche culturale ed emozionale. Come sottolineano gli organizzatori, l’obiettivo è creare grandi emozioni e trasformare ogni tappa in un incontro tra comunità locali, paesaggi senza tempo e passione motociclistica. Per molti motociclisti, il viaggio è un modo unico di vivere il territorio, con lo spirito dell’esplorazione. Attraverso la presenza di Bassano in Teverina e Vitorchiano è un'occasione unica per l’intera Tuscia di entrare nel circuito turistico nazionale e internazionale del mototurismo.