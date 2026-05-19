Tennis, Sabrina Rocchi: esperienza, lotta ed orgoglio al Foro Italico

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di G.S.

Evento storico per il tennis aquesiano: Sabrina Rocchi gioca sui campi del Foro Italico in contemporanea con le principali star mondiali WTA. La Categoria 2.8 rappresentante del Lazio seppur, partendo favorita, perde al primo turno con la meno quotata 3.4 Alessia Recchia di Pescara rappresentante dell’Abruzzo. Strafelice il Maestro Andrea Plelucchi che la prepara con dedizione ed attenzione presso il Circolo Tennis 90 di Orvieto.



"Sabrina - sottolinea in sintesi a termine gara - ha chiuso al primo turno il percorso. Protagonista di una prestazione si grande carattere contro Alessia Recchia di Pescara. Il match è terminato per 7-5/7-6 al termine di una battaglia intensa e combattuta punto su punto, giocata con qualità, personalità, e grande determinazione. Una sconfitta si, ma assolutamente a testa alta.

Perché giocare su un palcoscenico come il Foro Italico e lottare fino all’ultimo quindici in un torneo di questo livello è motivo di orgoglio per tutto il Tennis 90 Orvieto. A termine gara gli ho fatto i complimenti. Per la grinta e per aver rappresentato il nostro Circolo in una manifestazione così prestigiosa”.