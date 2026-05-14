Barbini, Canini e Tittocchia convocati per la rappresentativa alla Juniores Cup

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La qualità del lavoro, la crescita continua e le prestazioni offerte durante la stagione portano tre ragazzi dell’Orvietana tra i migliori giovani del Girone E. Si tratta di Tommaso Barbini, Brando Canini ed Edoardo Tittocchia che sono stati convocati per rappresentare il Girone E di Serie D alla Juniores Cup 2025/26, manifestazione nazionale riservata ai migliori talenti under della Serie D, in programma dal 18 al 23 maggio in Basilicata sui campi di Policoro, Nova Siri, Marconia e Francavilla in Sinni.

Una convocazione che premia il loro impegno quotidiano, il sacrificio e la personalità dimostrata in campo con la maglia biancorossa, nonché l’impegno di tutto lo staff e i tecnici che quotidianamente si impegnano nel percorso di crescita costante dei nostri giovani. Per tutta l’Orvietana è motivo di grande orgoglio vedere tre dei nostri ragazzi protagonisti in una vetrina così importante. Complimenti ragazzi, godetevi ogni momento e continuate a inseguire i vostri obiettivi con la stessa fame dimostrata finora, portando in alto i nostri colori.



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