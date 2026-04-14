Sport, natura e socialità: la terza Orvieto Walking Marathon diventa la nuova "tradizione" della città

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Si è chiusa con un bilancio che va ben oltre le migliori aspettative la terza edizione di "Orvieto Walking Marathon". Nella mattinata di domenica 12 aprile la manifestazione dedicata agli amanti del trekking e della vita all'aria aperta ha visto la partecipazione di oltre 800 persone, confermandosi come un appuntamento ormai imprescindibile per il territorio. L'evento ha attirato camminatori da ogni angolo d'Italia: folte delegazioni sono giunte da Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino, ma è stata significativa anche la presenza dal Mezzogiorno. Oltre ai partecipanti nazionali, si è registrato un forte interesse da parte dei turisti stranieri presenti in città, che hanno scelto di unirsi alla camminata dopo aver scoperto l’iniziativa proprio durante il loro soggiorno a Orvieto.



I tre percorsi proposti – da 10, 21 e 42 chilometri – hanno permesso a tutti, dai più allenati alle famiglie, di godere di una giornata dedicata al benessere fisico, immersi tra scorci mozzafiato, borghi storici e la natura incontaminata dell'Orvietano. Il già grande interesse suscitato dalla maratona è stato ulteriormente amplificato dalla presenza delle telecamere della TgR Rai Umbria. Il servizio dedicato alla manifestazione ha dato ulteriore risalto non solo all'iniziativa sportiva, ma anche alla bellezza dei paesaggi attraversati, portando Orvieto e i suoi dintorni nelle case di un vastissimo pubblico.



Il successo di un evento così complesso non sarebbe stato possibile senza una stretta collaborazione tra i diversi attori del territorio. In questo senso, gli organizzatori dell’Associazione Majorana Trekking hanno voluto rivolgere un ringraziamento particolare al Comune di Orvieto e al Comune di Porano, la cui disponibilità e supporto sono stati determinanti per la riuscita logistica e organizzativa della giornata.



Un plauso speciale è andato a tutto il personale impegnato nella gestione della sicurezza e della logistica lungo l’intero percorso, oltre agli sponsor che hanno creduto e sostenuto il progetto. Con la chiusura di questa terza edizione, "Orvieto Walking Marathon" si consacra definitivamente come un pilastro della "tradizione" sportiva locale. Un connubio perfetto tra socialità, salute e promozione del territorio che dà già appuntamento al prossimo anno.