Don Luca e Pascali, sinergie per dare forza all'Orvietana

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di Roberto Pace

"Tranquilli che l’Orvietana si salva perché vincerà cinque delle sei partite ancora da giocare". Parola di prete, don Luca Conticelli, assistente spirituale e tifoso della squadra di Orvieto sua città. Le ha pronunciate venerdì, scendendo al Muzi per portare il suo incoraggiamento ai giocatori e allo staff in vista di Orvietana vs Cannara, prima della serie decisiva per la sorte dei biancorossi. Una ventata d’ottimismo, accolta con piacere da tutti e della quale si attende conferma sul campo.



Niccolò Pascali prevede un Cannara di questo formato: "Una squadra in fiducia, intenzionata a far bene, com’è logico sia, tonificata dall’ultima vittoria e alla quale la matematica attribuisce ancora chance per la salvezza. Mi aspetto, per questo, una partita difficile preparata al meglio sia dai nostri avversari che da noi".



Novanta e più minuti da affrontare con le pile al massimo della carica: "Le nostre non hanno mai registrato cali di carica, come pure non sono mai venute meno le prestazioni e altrettanto la giusta lettura delle partite. Purtroppo, a condannarci sono state alcune ingenuità proprie di una squadra giovane sul piano dell’esperienza per questo tipo di campionato. Tutto è, comunque, migliorabile e dovremo proseguire mettendoci ancora più del nostro affinché le cose girino nel verso giusto".



Auspicabile accelerare i tempi perché il numero delle partite si assottiglia.

"Ha ragione il presidente quando dice che fare la prestazione giocando bene serve a poco se poi il risultato ti da torto. Ci gratifica l’essere additati quali produttori del calcio migliore fra le squadre di bassa classifica ma non basta. Vogliamo arrivare il prima possibile alla salvezza".



Fiducioso?

"Molto, come sempre".



Ottimismo ragionato, quello di Pascali, che tiene conto delle problematiche generali di una squadra che ambiva a posizioni più sicure ancora da conquistare. Con il Cannara saranno di nuovo disponibili, Lobrano, Berardi, Paletta, assenti per squalifica nell’ultimo turno. Indisponibile, Nicola Sforza, oltre Mauro che sconta la seconda e ultima fermata. La partita Orvietana vs Cannara sarà diretta da Marco Targhetta di Castelfranco Veneto (11esima designazione stagionale – 26esima totale – nella categoria dalla Stagione 2023/2024), coadiuvato da Vincenzo Tallarico dalla Sezione di Ercolano e Luca Vatiero da quella di Agropoli.







