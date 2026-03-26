"VRGBike", la nuova ciclovia più lunga d'Italia a "Fa' la cosa giusta!"

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La Via Romea Germanica ha presentato a "Fa' la cosa giusta!" di Milano la nuova ciclovia VRGBike, che collega il Brennero a Roma affiancando il tracciato storico della Via Romea Germanica e trasformandolo in un percorso moderno, continuo e accessibile. Le sue tappe uniscono ciclovie esistenti, strade secondarie e percorsi rurali, offrendo ai cicloturisti oltre mille chilometri di viaggio attraverso paesaggi naturali, borghi storici e territori ricchi di cultura in sei Regioni: Trentino Alto-Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio tra le più affascinanti d’Italia. La VRGBike nasce dal lavoro dell’Associazione Italiana della Via Romea Germanica, sostenuto dal GAL L’Altra Romagna nell’ambito del PSR 2014–2020 e sviluppato in collaborazione con i GAL dell’Emilia‑Romagna, con il supporto strategico dell’Agenzia di comunicazione Essere Elite.

La ciclovia è stata testata integralmente nell’estate 2025 durante il Test Tour VRGBike, un viaggio di quindici tappe che ha permesso di verificare sul campo l’intero tracciato italiano. A documentare l’esperienza è stata Monica Franco, content creator, ciclista e autrice dell’Enciclopedia dei Cammini, che ha raccolto materiali, tracce e contenuti fondamentali per la realizzazione del sito ufficiale www.vrgbike.com, la guida digitale che accompagnerà i cicloturisti nella pianificazione del viaggio. Il test tour ha confermato la solidità del progetto e il suo potenziale come nuova ciclovia nazionale dedicata alla mobilità dolce. A questo link il racconto del viaggio.

A Milano, durante l’incontro “Cammina in Emilia‑Romagna! 22 percorsi da vivere e scoprire”, la VRGBike è stata presentata al pubblico da Mirko Pacioni, presidente della Via Romea Germanica, che ha illustrato la visione del progetto e il suo valore per il turismo lento italiano. Accanto a lui, Monica Franco ha raccontato la propria esperienza diretta sul percorso, condividendo impressioni, criticità e potenzialità emerse durante il test tour.

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La presentazione ha suscitato grande interesse tra operatori, camminatori e cicloturisti, confermando la VRGBike come una delle principali novità del settore. Il lancio della ciclovia si inserisce in un momento di forte crescita del cicloturismo in tutta Italia e anche in Romagna grazie alla nascita di AGRIBIKE Romagna, il nuovo circuito di strutture bike‑friendly sviluppato da Essere Elite e finanziato dal PNRR. AGRIBIKE Romagna mette a disposizione servizi dedicati, percorsi locali e un sistema di accoglienza specializzato, rendendo il tratto romagnolo della VRGBike ancora più fruibile e attrattivo. La sinergia tra i due progetti crea un ecosistema integrato che valorizza il territorio e rafforza l’offerta cicloturistica dell’Appennino romagnolo.





Durante la fiera, inoltre, sono state presentate le nuove proposte cicloturistiche che animeranno il tratto romagnolo della ciclovia nel 2026:

• sabato 9 maggio – Pedalando tra le rotte del cielo

Sulle tracce degli uccelli migratori lungo la Via Romea Germanica, da Forlì e Cesena fino alle Saline di Cervia. Un’escursione tra natura, biodiversità e paesaggi d’acqua in occasione della Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori. In collaborazione con FIAB Forli cesena

• domenica 31 maggio – In Vinco Veritas – Ridracoli

Escursione in e‑bike e MTB a pedalata assistita ad anello tra le vallate di Ridracoli, Santa Sofia e Poggio La Lastra, tra natura e panorami dell’Appennino romagnolo. In collaborazione con Out.Romagna

• mercoledì 17 giugno – In vigna al calar del sole

Escursione in e‑bike ad anello tra campagne e prime colline romagnole, lungo il fiume Ronco, l’acquedotto Spinadello, il monastero di Scardavilla e i vigneti di Bertinoro. In collaborazione con Out.Romagna

• sabato 5 settembre – Dove il fiume incontra il mare

Un anello da Forlimpopoli a Cervia lungo il fiume Savio, attraversando il Bosco del Duca e i paesaggi d’acqua che caratterizzano il tratto romagnolo della Via Romea Germanica. In collaborazione con Out.Romagna

• domenica 20 settembre – RabBidente

Un anello di circa 50 km tra la valle del Rabbi e quella del Bidente, tra borghi montani, pascoli e crinali panoramici che raccontano la storia dell’Appennino.

In collaborazione con DueRuote

· sabato 10 ottobre 2026 – In Vinco Veritas Santa Sofia

Escursione in e‑bike ad anello tra le vallate di Ridracoli, Santa Sofia e Poggio La Lastra, con partenza dal Centro Visite di Santa Sofia. In collaborazione con Out.Romagna

La VRGBike rappresenta oggi un modello innovativo di ciclovia, un percorso che unisce territori, imprese e comunità, creando un’offerta cicloturistica completa e sostenibile. La presentazione a Milano ha confermato il valore di questa visione e il ruolo della Romagna come uno dei poli più dinamici del turismo outdoor italiano.

Internet: https://www.viaromeagermanica.it/ - https://www.vrgbike.com/

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