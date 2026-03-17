Campionato di Serie A, il punto sulla 29esima giornata

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di Riccardo Carmesini

Poteva riaprirsi uno spiraglio per la rimonta del Milan, ma nulla da fare. L’Inter inciampa, ma i rossoneri sprecano la possibilità di accorciare e ridurre il margine sulla capolista. Per l’Inter è una sconfitta amara ma quasi indolore: il campionato resta aperto, ma il distacco dalla seconda rimane comunque importante. Contro l’Atalanta, in una gara non priva di polemiche arbitrali, ormai all’ordine del giorno, i nerazzurri si mostrano sottotono e si fanno rimontare nel secondo tempo dalla rete di Nikola Krstović.

L’intraprendenza dei ragazzi di Raffaele Palladino e la capacità di spinta degli esterni hanno fatto la differenza: sulle corsie laterali i bergamaschi hanno avuto la meglio, condizionando gli avversari e conquistando un pareggio d’oro che per lunghi tratti ha persino rischiato di condannare l’Inter.

Il Milan esce sconfitto dall’Olimpico contro la Lazio. Doveva essere l’occasione giusta per dimostrare di essere ancora pienamente in corsa e provare ad accorciare le distanze sulla capolista. Lo strapotere di una Lazio in grande forma e la scarsa attenzione sulle transizioni avversarie hanno pesato enormemente, portando il Milan a una sconfitta pesante. Max, che solitamente sorprende con un assetto difensivo organizzato e quasi impenetrabile, questa volta ha mostrato qualche scricchiolio, oltre a una certa sterilità offensiva che alla lunga ha finito per tagliare le gambe ai rossoneri. Nonostante tutto resta una grande stagione per Allegri, che ha raccolto le redini da Conceição e ha saputo rilanciare una rosa che aveva chiuso l’annata precedente tra mille difficoltà. In questa stagione, invece, il Milan ha mostrato una mentalità completamente diversa.

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Con i rallentamenti di Milan e Inter, il Napoli prova a credere in una rimonta che avrebbe del clamoroso. Nove punti separano la squadra di Conte dai ragazzi di Chivu: un distacco importante, ma non ancora definitivo. I partenopei proveranno a ridurlo per regalarsi un finale di stagione che potrebbe diventare indimenticabile. In questo turno arriva la terza vittoria consecutiva, contro un Lecce affamato e duro a morire. I salentini avevano un bisogno vitale di conquistare punti pesanti in ottica salvezza e lo hanno dimostrato sul campo. I giallorossi hanno anche sfiorato l’impresa, passando in vantaggio con il gol di Siebert. Nella ripresa, però, è uscita tutta la qualità del Napoli, capace di ribaltare la partita con freddezza grazie alle reti di Politano e Højlund. La forma non è ancora smagliante, ma il risultato è senza dubbio positivo e tiene viva la speranza dei tifosi partenopei.

Sale in quarta posizione il Como, che con un colpaccio casalingo punisce la Roma e si porta momentaneamente in zona champions. A discapito delle dicerie e della credenza popolare, Fabregas sta riuscendo a mantenere alta la concentrazione e avere una costanza incredibile che gli sta facendo ottenere risultati super soddisfacenti. Una grande stagione che merita un grande finale: una vittoria champions che certifica la crescita e le ambizioni di un club con disponibilità economiche quasi illimitate e idee e e progetti da top club. Se dovesse arrivare in qualificazione in Europa, i lariani dovranno far conto con il fair play finanziario, che potrebbe limitarne le spese, la presenza nelle competizioni europee sarà però da confermare con un finale all’altezza.

Al quinto posto sale la Juventus, che insegue una qualificazione in Champions e con calma e tenacia continua a macinare gioco e lavorare sodo per conseguire i propri obiettivi. La vittoria di Udine rappresenta un successo fondamentale per alimentare le ambizioni bianconere e proiettare la Signora a ridosso della zona Champions. Contro i friulani la prestazione è stata di livello: gli esterni hanno espresso al meglio le proprie qualità e Lucio ha messo in luce le caratteristiche del suo gioco, improntato sul palleggio e sulla capacità di colpire gli avversari al momento giusto. Gli avversari non hanno prodotto molte azioni pericolose, merito di una difesa sempre attiva e concentrata, a differenza delle ultime uscite dove la retroguardia aveva lasciato a desiderare in più di un’occasione.

Scivola ancora la Roma, che incappa nell’ennesimo passo falso: la squadra di Gasperini sta calando e i sogni europei rischiano lentamente di svanire. L’avvio di stagione storico e straordinario dei giallorossi rischia di concludersi, come già accaduto nelle ultime stagioni, con un nulla di fatto. Il ko contro il Como potrebbe rappresentare una pietra miliare negativa nella corsa alla Champions. Una sconfitta pesante, arrivata al termine di una prestazione opaca, in cui il Como ha fatto la partita mentre la Roma ha spesso aspettato gli avversari nella propria area di rigore. Il rosso a Wesley, che ancora una volta riaccende le polemiche su decisioni arbitrali discutibili, ha complicato ulteriormente la gara per i giallorossi. Tuttavia, anche in parità numerica la Roma aveva mostrato lacune e insicurezze di fronte a un Como arrembante.

Si allontana dal quarto posto l’Atalanta, che però può uscire soddisfatta da questo turno grazie al pareggio ottenuto contro la capolista. Il pari di Milano, nel derby lombardo, denota la capacità di Palladino di sfruttare le corsie esterne, così come faceva il suo predecessore Gasperini, che ha promosso questo stile di gioco improntato sugli esterni di centrocampo per andare a rete e produrre una mole importante di occasioni da gol. Probabilmente il gap con le prime della classe potrebbe rivelarsi difficile da colmare, ma va comunque lodato il percorso della Dea in una stagione di transizione. Sarà importante ripartire dalle certezze mostrate dal tecnico ex viola in questa seconda metà di stagione.

Poteva essere una giornata chiave in ottica scudetto con il Milan che poteva accorciare sull’Inter e regalare una nuova vita a questo campionato, invece nulla sembra essere destinato a mutazioni in vetta alla classifica. Per il quarto posto, la lotta è più che mai aperta, con continui voli di scena e ribaltoni tra tutte le squadre coinvolte nel calderone.