Tommy Barbini al prestigioso Viareggio 2026

Uno squarcio di sole (auspicabile espansibile) sul grigio momento biancorosso, l’inserimento di Tommy Barbini nella rappresentativa nazionale di Serie D che prenderà parte al Viareggio Cup World Football Tournament - Coppa Carnevale evento internazionale di grande prestigio. La manifestazione celebra l’edizione n. 76, la “nazionale” della quarta serie nazionale esordirà martedì 10 allo Stadio "Buon Riposo" di Seravezza. Primo avversario il Future Pro Soccer, team composto da giovani calciatori nigeriani. Tommaso, nella quarta stagione all’Orvietana ha trovato l’impiego in pianta stabile con Rizzolo, poi confermato da Pascali. Per vestire il biancorosso rifiutò, a suo tempo, il gialloblù della Viterbese con la quale aveva vinto il suo primo campionato élite. La scelta di Orvieto non era stata casuale – come c’ha raccontato - in considerazione del prestigio di cui gode il sodalizio biancorosso anche di là del suo tradizionale bacino d’utenza. Esultante, per la chiamata, il direttore generale, Matteo Panzetta, spesosi molto perché si creassero le condizioni migliori alla valorizzazione del giovane di Acquapendente seguito dai genitori in maniera riservata quanto concreta. Adesso, toccherà a Giuliano Giannichedda (3 volte Nazionale, oltre 300 partite con Udinese-Lazio-Juventus) farne risaltare le indubbie qualità. A Tommaso piace immensamente essere impiegato quale mezz’ala ma non metterà certamente il broncio qualora il tecnico lo destini a altro ruolo. Foto: Giulio Di Natale

