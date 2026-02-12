Scontro diretto al Muzi, con il Montevarchi torna la coppia Panattoni-Caon

sport

Presi gli applausi, ma solo un punto, contro Seravezza e Foligno, ovvero terza e quarta della graduatoria, per l’Orvietana è arrivato il momento di ripuntate al bottino pieno. Anche perché domenica ad Orvieto arriverà l’Aquila Montevarchi che dista giusto tre lunghezze in classifica, in una giornata che prevede anche altri scontri diretti come Camaiore – Trestina e F. Gavorrano – San Donato T.

La squadra toscana, allenata da Simone Marmorini, ha un cammino più fruttuoso in trasferta (4 vittorie contro le appena 2 ottenute al “Brilli Peri”) e ha trovato un’accelerata in classifica poiché, nelle ultime 9 partite, solo la capolista Grosseto è riuscita a batterla, i restanti 5 pareggi e 3 successi hanno trascinato i rossoblù fuori dalla zona playout, anche se l’ultimo 0-0 interno contro il fanalino di coda Cannara ha lasciato qualche malumore in casa Montevarchi. All’andata l’Orvietana si impose 4-0 in trasferta (doppietta di Caon e gol di Herrera e Tronci) e fu in pratica l’unico scontro diretto vinto. Tra le fila dei toscani c’è l’ex Samuele Rosini.

Pascali dovrà probabilmente fare ancora a meno di Savshak per infortunio, mentre sono certe le assenze a centrocampo di Barbini e Lobrano, appiedati dal Giudice Sportivo; anche il Montevarchi avrà uno squalificato: il centrocampista Galeota. Ma la partita che andrà in scena domenica al Muzi di Orvieto sarà soprattutto l’occasione per rivedere insieme la coppia d’attacco formata da Giammarco Caon e Matteo Panattoni (nella foto di Rebecca Animobono, relativa a una gara della scorsa stagione). I due realizzarono insieme 25 gol lo scorso anno in campionato e 2 nei playoff.

Orvietana – Aquila Montevarchi si gioca domenica 15 febbraio alle 14.30 allo Stadio "Luigi Muzi" di Orvieto.

