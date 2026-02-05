Kanseikan Orvieto protagonista al Grand Prix del Lazio FIK

sport

Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio si è svolto al PalaCesaroni di Genzano, Roma, il Grand Prix del Lazio FIK, seconda gara nazionale della stagione in corso. Un appuntamento di grande rilievo che ha registrato circa 1.200 iscrizioni, suddivise tra la giornata dedicata al Kata (forma) e quella con protagonista il Kumite (combattimento). Il gruppo agonisti della Kanseikan Orvieto era presente in gara accompagnato dal Maestro Affatati, in veste di coach a bordo tatami, e dal compagno di squadra Aleandro Iacovelli, impegnato nel supporto di coaching mentale.









Questi i risultati:

Thomas Delli Poggi conquista il 1° posto nella categoria Seniores Sanbon -74 kg

Thomas Delli Poggi conquista il 1° posto nella categoria Seniores Sanbon -74 kg

Una vittoria arrivata con grande emozione nella finale contro il bravissimo Enrico Talon: un incontro velocissimo e ad altissima intensità, concluso 6–5 in soli 37 secondi. Adrenalina pura per atleti, coach e pubblico.





Una vittoria arrivata con grande emozione nella finale contro il bravissimo Enrico Talon: un incontro velocissimo e ad altissima intensità, concluso 6–5 in soli 37 secondi. Adrenalina pura per atleti, coach e pubblico. Leandro Tarantello ottiene il 3° posto nella categoria Seniores Sanbon -80 kg, al termine di una gara durissima.

Dopo un forte colpo al volto subito nel primo incontro, che gli ha causato un infortunio, Leandro non si è arreso, ha continuato a combattere e ha vinto due incontri, fermandosi solo in semifinale. Capitano della squadra e atleta più esperto del gruppo, ha dimostrato ancora una volta grande carattere e spirito combattivo. Tutti ci auguriamo che possa rimettersi velocemente.









Dopo un forte colpo al volto subito nel primo incontro, che gli ha causato un infortunio, Leandro non si è arreso, ha continuato a combattere e ha vinto due incontri, fermandosi solo in semifinale. Capitano della squadra e atleta più esperto del gruppo, ha dimostrato ancora una volta grande carattere e spirito combattivo. Tutti ci auguriamo che possa rimettersi velocemente. Julie Delli Poggi conquista un ottimo 3° posto nella categoria Seniores Kumite Sanbon -63 kg.

Un grande risultato ottenuto in una categoria particolarmente agguerrita, frutto di passione, dedizione e continuità negli allenamenti, nonostante l'impegno universitario che spesso la tiene lontana da Orvieto.





Un grande risultato ottenuto in una categoria particolarmente agguerrita, frutto di passione, dedizione e continuità negli allenamenti, nonostante l’impegno universitario che spesso la tiene lontana da Orvieto. Simone Ricci chiude al 5° posto nella categoria Seniores Kumite Ippon, fermandosi a un passo dal podio.

Una prestazione di valore, in cui il risultato più importante è stato il lavoro sulla concentrazione e sulla capacità di rimanere centrato, seguendo con attenzione le indicazioni del coach.





Una prestazione di valore, in cui il risultato più importante è stato il lavoro sulla concentrazione e sulla capacità di rimanere centrato, seguendo con attenzione le indicazioni del coach. Presente per sostenere i compagni, pur non gareggiando, Gabriele Martinelli, fermo per un infortunio che lo ha costretto a uno stop dopo le festività natalizie.

Il M° Affatati esprime grande soddisfazione per la vittoria di Thomas e per l’intero gruppo, che ha dimostrato compattezza, determinazione e grande spirito di squadra, insieme a profondo dispiacere per l’infortunio di Leandro, a cui va l’augurio di una pronta e completa guarigione.

Il prossimo impegno agonistico sarà il Campionato Regionale FIK Umbria, Kata e Kumite, che si svolgerà al PalaPapini di Ciconia. Trattandosi di fase qualificatoria per la Coppa Italia e il Campionato Italiano, l’evento vedrà una larghissima partecipazione di tutti gli atleti della regione, dai bambini alle prime cinture bianche fino ai veterani cinture nere, in una grande festa del karate umbro.



Kanseikan Orvieto