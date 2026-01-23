Pascali: "I ragazzi hanno lavorato bene. Siamo pronti, ma consapevoli che ci sia ancora tanto da fare"

sport

di Roberto Pace

Gianmarco Caon non ha preso parte alla seduta del venerdì che precede la rifinitura del sabato mattina. Il motivo va ricercato in un leggero attacco influenzale "risolvibile a breve" dice il direttore sportivo, Severino Capretti, secondo il quale l’attaccante più prolifico dell’Orvietana sarà sul pullman che partirà sabato pomeriggio. Le assenze di Caon rientrano fra quelle che si fanno sentire, quando il vetrallese non c’è. L’Orvietana, a ogni modo ha pronti Riccardo Tilli e Lane Nhaga sembrati in ottime condizioni negli allenamenti settimanali, fattore comune un po’ a tutti gli altri.



Al tecnico, Niccolò Pascale, chiediamo quale Orvietana servirà per ben figurare sul campo del Ghiviborgo. "Un’Orvietana coraggiosa - risponde - pronta a fare buon uso dei concetti sui quali abbiamo lavorato facendo assegnamento sull’assimilazione degli stessi. I ragazzi stanno cercando di trovare la loro identità lavorando forte e con totale disponibilità. Da allenatore cui è concessa l’opportunità di trovarsi in un ambiente che ti fa lavorare con un gruppo disponibile a dare sempre il massimo posso solo confermare la fiducia già espressa dal primo giorno. Ovviamente, va sempre ricordato quello che diceva il vecchio saggio, Niels Liedholm…quello dell’allenatore è il mestiere più bello del mondo, poi, però ci sono le partite...".



La tipologia dell’avversaria che avrete di fronte? "Una squadra che gioca da anni interpretando bene un atteggiamento offensivo, che sta facendo bene da inizio campionato e che recentemente, con il cambio dell’allenatore, ha trovato anche positività offensiva, prima abbastanza controllata. Le cinque reti messe a segno nelle ultime due partite sono tanta roba. Insomma, una formazione che gira bene".



Pure, per questo la preparazione settimanale non ha lasciato nulla al caso. Provato più di un atteggiamento tattico, al di fuori di quello più consueto, per non trovarsi impreparati di fronte a qualche novità che dovesse emergere dall’altra parte. Caon a parte, va segnalato il recupero di Ricci che procede spedito e da martedì potrebbe già tornare nel gruppo e la disponibilità di Savshak uscito abbastanza addolorato dall’ultima partita.

Daniele Dell'Oro, dalla Sezione di Sondrio è il direttore di gara designato. Ha esordito in serie D il 24 Marzo 2024 (Sanremese vs Fezzanese). Sono state quattordici le partite dirette nella stagione 2024/25, Ghiviborgo vs Orvietana sarà l’ottava del campionato 2025/26. Gli assistenti arrivano dalla Capitale. Sono Simone Forina e Marco Martino dalla Sezione di Roma 1.