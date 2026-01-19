Orvietana, la vittoria arriva al minuto 92

Classifica: Grosseto 50; Tau 43; Seravezza 40; Foligno 36; Prato e Terranuova 32; Siena 29; Ghiviborgo 27; Scandicci e San Donato 26; Trestina 24; Orvietana, Gavorrano e Montevarchi 23; Camaiore 20; Sansepolcro 14; Poggibonsi 13; Cannara 11. ORVIETANA – S. DONATO T. 1-0 ORVIETANA (3-4-2-1): Formiconi; Paletta, Berardi, Savshak (5’st Sforza); Lobrano, Arsenijevic, Simic, Mauro; Barbini (16’st Tronci), Caon; Nhaga (5’st Tilli). A disp.: Porta, Ciavaglia, Herrera, Tittocchia, Pepe, Marchegiani. All.: Pascali. S. DONATO T. (3-4-2-1): Neri; Morelli, Alfani, Croce; Sardilli (38’st Morina), Mignani, Falconi, Nardella; Ronci (30’st Perugi), Calonaci; Rotondo. A disp.: Gambassi, Puppato, Aliaj, Bilardo, Bartalini, Leonardi, Tampucci. All.: Bonuccelli. ARBITRO: Nonnato di Rovigo (Raccagna di Treviso – Tosello di Castelfranco Veneto). RETE: 47’st Berardi. NOTE: ammoniti: Lobrano (O); Sardilli, Rotondo, Morelli, Falconi (S). Angoli: 3-5. Recupero: 0’+3’.

Ci sono voluti 92 minuti, ma alla fine la nuova Orvietana targata Niccolò Pascali, ha ottenuto una vittoria di fondamentale importanza in ottica classifica. Senza il capitano Ricci infortunato, il nuovo tecnico sceglie di piazzare Berardi in mezzo alla difesa. Toscani con molte assenze, ma che hanno venduto cara la pelle. Primo tempo avaro di emozioni, l’Orvietana chiede invano il rigore per un mani in area, dall’altra parte Sardilli fa venire i brividi con un cross sul secondo palo, dove Calonaci non arriva per poco.

