La prima Orvietana targata Pascali al Muzi contro il San Donato Tavarnelle

C’è da affrontare infatti il San Donato Tavarnelle, squadra guidata da Vitaliano Bonuccelli, che occupa il nono posto, quindi esattamente la metà della graduatoria, con sei punti in più dei biancorossi. Equamente divisi tra casa e trasferta i 26 punti ottenuti dai gialloblu, i migliori marcatori sono: Ciravegna (5), Cecchi (4). Ultimamente i toscani lamentano qualche assenza per infortunio, al Muzi mancheranno sicuramente Pecchia, espulso mercoledì scorso nel recupero di Trestina finito 3-3 e Torrini ammonito, visto che era diffidato. Nell’Orvietana sarà assente il capitano Luca Ricci, infortunatosi a Siena. Arbitro: G. Nonnato di Rovigo (M. Raccagna di Treviso – L. Tosello di Castelfranco Veneto).

Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.