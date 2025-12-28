Oltre 2.000 presenze nel 2025 grazie ai cammini di trekking. In arrivo un nuovo progetto

Il progetto, lanciato ad inizio 2024 da Emanuele Rossi, Luca Sbarra e Claudio Lattanzi sta lentamente, ma progressivamente cambiando il volto del turismo locale con una costante accelerazione sul versante della destagionalizzazione dei flussi e dell'aumento dell'indice di permanenza. L'iniziativa sostenuta da privati a sostegno di altri imprenditori sarà presto implementata da un ambizioso Piano di marketing turistico e territoriale. "All'inizio del nuovo anno - affermano i promotori - sarà sottoposto all'attenzione del mondo imprenditoriale un progetto che si propone di incrementare in maniera ancora più significativa le presenze turistiche attraverso la creazione di nuovi Cammini, ma anche con il ricorso ad una serie di iniziative volte a sostenere la crescita di tutte le aziende del territorio orvietano, non solamente nell'ambito turistico".

