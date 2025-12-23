Scherma - U20: Lo Conte oro, Vagni bronzo - U17: Nencioni bronzi - U14: Frizza argento

sport

Trascorsi altri due weekend di ottimi risultati per la scherma orvietana, entrambi a Terni. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, infatti, è andata in scena la seconda prova interregionale Under 14 Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. Diciassette i giovanissimi atleti orvietani che hanno partecipato. Tra tutti si è distinto Cristian Frizza, classificatosi 2° nella gara dei Maschietti Spada Maschile, perdendo la finalissima per una sola stoccata (10-9). Ottima anche la gara di Flavia Lisei che, nella categoria Giovanissime Spada Femminile, per la prima volta è arrivata nelle prime otto 8°.

Questi i risultati degli altri giovanissimi schermidori nelle rispettive categorie: Riccardo Cristofanelli 27°, Cecilia Mugnari 29°, Leonardo Le Grand 19°, Davide Pettinacci 23°, Giordano Breccia 27°, Gianluca Celi 51°, Alessandro Valterio 56°, Edoardo Venturi 57°, Simonetta Lamanna 25°, Adele Delfini 34°, Rebecca Frizza 39°, Sofia Muzi 48°. Molto bene anche i piccolin:i Lorenzo Lamanna, Joy Marconi e Gabriele PicchiassiI che nelle categorie promozionali Prime Lame ed Esordienti hanno ben figurato.

Sabato 20 e domenica 21 dicembre è stata la volta della seconda prova regionale di qualificazione alla gara nazionale per le categorie Giovani (U20) e Cadetti (U17). Si è confermato primo in Umbria Edoardo Lo Conte, che nella gara U20 ha bissato il primo posto centrato nella prima prova. Edoardo non ha perso un incontro in tutta la gara e con un percorso netto ha vinto la finalissima col punteggio di 15-11. Ottimo anche Filippo Vagni, che ha centrato un bellissimo terzo posto. Si conferma tra i migliori cadetti umbri Gabriele Nencioni, che nella categoria U17 arriva terzo. Bene anche Christian Celi che entra nei primi otto arrivando 7°.



Lo Conte, Vagni, Nencioni e Celi si sono quindi qualificati per la prova nazionale in programma a Legnano da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026. Questi i risultati degli altri orvietani:

U20 maschile: Gabriele Nencioni 9°, Christian Celi 13°, Nicolò Clementi 15°, Flavio Montesanti 18°, Mattia Batalocco 27°

U20 femminile: Sofia Tognarini 14°, Caterina Della Ciana 15°, Caterina Menichini 21°, Margherita Ubaldini 22°

U17 maschile: Nicolò Clementi 12°, Mattia Batalocco 19°

U17 femminile: Caterina Menichini 10°, Margherita Ubaldini 12°