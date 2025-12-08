Verso Milano-Cortina 2026, l'orvietano Romolo Pelliccia tra i tedofori a Rieti
Il viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano-Cortina 2026 annunciato quale "promotore di inclusione, rispetto e opportunità per tutti" ha avuto tra i tedofori, Romolo Pelliccia. Scelto tra le figure che meglio rappresentano, nel caso dell’icona orvietana nel mondo della marcia amatoriale, i valori più autentici della passione, del rispetto e dello spirito olimpico più genuino. Sfortunatamente, agli orvietani è mancata la possibilità di dedicargli l’applauso che merita per via di una norma della manifestazione che prevede sia l’organizzatore a scegliere il tratto di percorso coperto dai vari protagonisti. Fortunati, in questo caso, i cittadini e gli appassionati reatini cui è stata data opportunità di seguire da vicino e applaudire l’ultraottantenne cittadino della Rupe (sempre in forma) cui è stata riservata un’accoglienza degna di un Campione delle Grandi Imprese.
Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.