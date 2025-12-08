Verso Milano-Cortina 2026, l'orvietano Romolo Pelliccia tra i tedofori a Rieti

sport

di R.P.

Il viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano-Cortina 2026 annunciato quale "promotore di inclusione, rispetto e opportunità per tutti" ha avuto tra i tedofori, Romolo Pelliccia. Scelto tra le figure che meglio rappresentano, nel caso dell’icona orvietana nel mondo della marcia amatoriale, i valori più autentici della passione, del rispetto e dello spirito olimpico più genuino. Sfortunatamente, agli orvietani è mancata la possibilità di dedicargli l’applauso che merita per via di una norma della manifestazione che prevede sia l’organizzatore a scegliere il tratto di percorso coperto dai vari protagonisti. Fortunati, in questo caso, i cittadini e gli appassionati reatini cui è stata data opportunità di seguire da vicino e applaudire l’ultraottantenne cittadino della Rupe (sempre in forma) cui è stata riservata un’accoglienza degna di un Campione delle Grandi Imprese.