Ancora una sfida contro una pari classifica per l'Orvietana

Dopo il pareggio sul campo dello Scandicci, arriva un altro scontro diretto per i biancorossi, che ospitano al “Luigi Muzi” il Follonica Gavorrano. La squadra toscana è guidata oggi dal tecnico Lucio Brando, dopo l’esonero di Francesco Baiano avvenuto circa un mese fa. Sotto la nuova guida tecnica i maremmani hanno ottenuto due vittorie (contro Montevarchi e Camaiore), una sconfitta (ad opera del Grosseto) e un pareggio domenica scorsa in casa contro il Trestina. L’Orvietana dovrà fare attenzione perché dei 15 punti ottenuti, il Follonica Gavorrano ne ha conquistati ben 11 in trasferta. Il giocatore più volte a segno fin qui è Giulio Giordani con 5 gol.

Le due squadre sono appaiate in classifica, con il bisogno di scrollarsi di dosso le ultime sei posizioni. L’Orvietana ha il solo Kone infortunato, probabile poi che il mercato possa anche aggiungere qualche ulteriore pedina per Rizzolo. Si tratta della terzultima giornata del girone di andata, i punti iniziano a farsi pesanti. L’Orvietana contro lo Scandicci, in una partita tosta e difficile, è riuscita a competere con grinta e tenacia, caratteristiche che forse erano venute un po’ a mancare in qualche precedente gara (vedi i derby con Trestina e Cannara). Un segnale positivo che ha consentito di ottenere un punto su un campo difficile dove aveva faticato anche qualche grande del campionato.

Orvietana – Follonica Gavorrano si gioca domenica 7 dicembre alle 14.30 allo Stadio “Luigi Muzi” di Orvieto.



