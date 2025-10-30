Unione Orvietana Rugby, oltre 200 ragazzi al De Martino per una festa di sport e amicizia

sport

di R.P.

L’attesa era per una giornata di festa, poi trasformata in una chiassosa e colorita festona. L’Unione Orvietana Rugby può andare giustamente orgogliosa del successo arriso all'annunciato evento di domenica 26 ottobre. Oltre 200 i ragazzi arrivati allo Stadio "De Martino" in occasione del secondo concentramento regionale organizzato dal comitato regionale della disciplina, gestito dalla Società della Rupe con in testa il presidente, Luca Foscoli:



"E’ andata benissimo direi. Un successo che c’ha ripagati del lavoro fatto a conferma che stiamo andando nella giusta direzione. Orvieto ha dimostrato essere pronta per un ruolo da polo attrattivo per questa parte dell’Umbria e delle zone limitrofe. Quanto visto e ascoltato ci da nuove energie per proseguire e migliorarci".







Alle amichevoli sfide tra squadre rappresentanti le età che vanno dai sei anni in su hanno preso parte le squadre dell’Unione Orvietana. Occasione per il confronto e la misurazione circa lo stato di avanzamento della crescita sportiva dei ragazzi che hanno scelto il rugby per passione, divertimento oltre che spirito di amicizia, punto di forza della palla ovale.



"Tanta soddisfazione, anche sotto questo aspetto - prosegue il presidente - i nostri ragazzi sono palesemente in linea con il livello dei coetanei di altre parti dell’Umbria. Altrettanto possiamo dire dei più grandi, senior compresi, inseriti nel progetto Lions Alto Lazio che ci vede partner di Rugby Viterbo e Rugby Civita Castellana". Un successo a parte è quello conseguito dai momenti di ristoro per aver visto allegramente coinvolti a numerosissimi genitori presenti.